ماذا قال تامر حسني بعد حفلته الأولى في السعودية؟

احتضنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، أمس الجمعة، الحفل الغنائي الأول للفنان #تامر_حسني، والذي امتلأت مدرجاته منذ وقت مبكر قبيل بدء الحفل.

وشهد الحفل حضور العوائل للمرة الأولى على مستوى الحفلات الغنائية التي تقدمها #هيئة_الترفيه وبنسبة 60% كان حضور السيدات، و40% من الرجال.

ولدى صعوده لحشبة المسرح والتقاطه الميكروفون، قال تامر حسني: "دعوتي لإقامة هذا الحفل هي الأكثر أهمية في حياتي"، مقدماً شكره للسعودية ولشعبها.

وافتتح أولى وصلاته الغنائية بأغنيته "عينيا بتحبك" والتي تفاعلت معها الجماهير الحاضرة، وقدم بعدها سلسلة من أشهر أغانيه.

تامر حسني بعد انتهاء أغنيته الأولى والتي أهداها للجمهور قال: "حاسس إني باغني لأول مر النهارده".

من جانبه، أكد الفنان تامر حسني لـ" العربية.نت" أنه في قمة فخره لكونه أول مطرب مصري وعربي يقيم #حفلا_غنائيا_في_السعودية، منوهاً بأنها المرة الأولى التي يقام فيها على أرض المملكة حفل يجمع الجنسين.

وقال: "كل التقدير والاحترام للمملكة ولقاداتها وشعبها الكريم، ما وجدته من حفاوة واستقبال ليس بمستغرب أن يجده كل فنان عربي ومصري من هذا الوطن، وفخور جداً بشرف تقديم هذا الكرنفال الغنائي الذي استمتعت به كثيراً برفقة هذا الجمهور المثالي الذي يساعد أي فنان لإنجاح أي محفل فني، وأتمنى أن أكون قد وفقت واستمتع الجمهور الحاضر".