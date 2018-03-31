"سجن النسا".. المخرجة تحسم أزمة "سرقة الأدوار"

ما زالت توابع أزمة درة وحورية فرغلي مستمرة، بعدما ذكرت حورية أن درة قامت بخطف دورها في مسلسل #سجن_النسا الذي عرض قبل 4 سنوات.

كما أشارت #حورية_فرغلي إلى كونها تتحدث عنها بشكل سيئ أمام الجميع ولن تصبح صديقتها مرة أخرى، بسبب المواقف السيئة التي فعلتها معها.

وحاولت "العربية.نت" التواصل مع درة من أجل التعليق على ما ذكرته زميلتها والدفاع عن نفسها، إلا أنها اكتفت بالرد قائلة "لا تعليق".

فيما كان للمخرجة كاملة أبو ذكري شهادة هامة في الأمر، خاصة أنها هي من تولت إخراج مسلسل "سجن النسا" الذي تسبب في هذه الأزمة، واختارت كاملة أن تدلي بشهادتها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت مؤكدة أنها لم ترشح حورية فرغلي لدور "دلال" في مسلسل "سجن النسا"، وهو الدور الذي لعبته درة، مشيرة إلى كون حورية لم تكن ضمن الترشيحات الخاصة بالمسلسل، وهو ما يجعلها مندهشة من قول حورية إن درة خطفت منها الدور.

وأوضحت المخرجة المصرية أن اختيار درة جاء بعد تفكير بينها وبين المنتج جمال العدل وكاتبة السيناريو مريم نعوم، وتم الترشيح عن اقتناع تام، كما أنها لا تسمح لأحد أن يفرض عليها أي ممثل لا تقتنع به.