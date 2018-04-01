كاريكاتير فلسطين.. عهد التميمي وترمب في الصدارة

شارك 150 فناناً من 40 دولة في معرض للكاريكاتير في مدينة رام الله بعنوان "من العالم إلى القدس"، فأدانوا بطريقتهم الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتضامنوا مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال.

أما بطلا المعرض فكانا الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، والفلسطينية #عهد_التميمي.

ومن بين الحضور، والد عهد التميمي، المعتقلة لدى الاحتلال، يلتقط صوراً لرسوم ابنته.

وقال باسم التميمي: "هذا يظهر أنهم اعتقلوا عهد، لكن لم يعتقلوا فكرة مقاومة المحتل".

فن الكاريكاتير قريب من الشارع لبساطته، لكنه عادة عدو السلطة، بسبب نقده اللاذع، إذ سبق أن هاجمت إسرائيل عديد الفنانين العالميين، واتهمتهم بمعاداة السامية.