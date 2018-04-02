أنغام تلجأ للقضاء.. بسبب أصالة

حالة من الغضب أصابت الفنانة أنغام بسبب ما نشر حول صديقتها الفنانة #أصالة، والزج باسمها في هذا الأمر.

وأعربت #أنغام عن غضبها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الخبر الذي نشر بإحدى المجلات وقيل فيه إن "أصالة نصري قررت الإقلاع عن تعاطي المخدرات"، وأنها "أخبرت صديقتها أنغام بهذا الأمر"، هو أمر عاري تماما من الصحة.

وأوضحت أنغام أن أصالة "لم تخبرها بأي شيء" مما جاء في هذا الخبر، وهو ما دفعها لتكليف مستشارها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المجلة، في حال لم تقم بتكذيب الخبر الذي "حاول الإساءة للعلاقة القوية" التي تجمعها بأصالة.

من جانبها، علّقت أصالة على قرار أنغام من خلال تعليق قالت فيه "غاليتي أنغام.. لست بحاجة إلى أخبار كاذبة كي اكتشف صفاء سريرتك وعمق محبتك لي، ولا أظن أحدا يصدق مثل هذه الترهات، التي يطلقها كتبه ريشتهم سكين وحبرهم حقد يخرج من صدور لا تعرف معنى الصداقة التي تربطنا، ربما لأنهم لم يختبروا هذا الشعور النبيل، ولن يفهموه".

وأكدت أصالة أن كلمات أنغام البسيطة "حفرت في قلبها أكبر من الدعوى القضائية"، كما أنها "أكثر تأثيرا بها وبالناس من تلك المقالات".