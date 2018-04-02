ميس حمدان تتطلع لعمل كوميدي مع هذا الفنان

كشفت الممثلة #ميس_حمدان أنها تلعب بطولة مسلسل "بدوى" للدراما الرمضانية بمشاركة نخبة من الممثلين الأردنيين.

وقالت في حديث لـ "العربية نت" إنها تجسد شخصية امرأة تدعى نوف، واسمها هو عنوان المسلسل الذي سيُعرض في شهر #رمضان المقبل ويحمل الطابع البدوي، ويصوَّر منذ شهرين في #الأردن.

واعتبرت ميس أن هذه البطولة مسؤولية كبيرة عليها، لذلك فهي تبذل قصارى جهدها لتؤدي الدور بالشكل اللازم والمطلوب، وتعطي من كل قلبها، خصوصاً أن الدور يتضمن تقديم الشعر واستخدام لغة العيون وهو ما تبرع فيه حسب قولها.

كما أبدت ميس إعجابها بالدراما الخليجية، وقد سبق وشاركت في مسلسل خليجي بعنوان "قلوب لا تتوب" جسدت فيه دور فتاة مصرية.

وأعربت ميس أنها تتمنى تشكيل ثنائية تمثيلية مع الفنان #زياد_برجي في عمل كوميدي، وتتمنى إعادة الثنائية مع الفنان تامر حسني، ويلفتها من الممثلين كل من طوني عيسى ويوسف الخال.

وبعيداً عن العمل تقول إنها إنسانة هادئة وبسيطة تحب المطالعة والموسيقى والسفر.

هي لا تعيش أي قصة حب ولا يوجد رجل في حياتها لكن الرجل الذي يجذبها هو الناجح، والأهم "المهضوم".