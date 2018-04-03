بعد استغاثتها بالسيسي.. فنانة مصرية: تعرضت لهبوط حاد

عقب نشرها فيديو لمعاناتها مع مستشفيات مصر واستغاثتها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت السلطات المصرية بنقل الفنانة أمل زرق لمستشفى الشرطة بالعجوزة لعلاجها بعد تدهور حالتها وعدم تمكنها من العثور على مكان بأحد المستشفيات.

وبثت الفنانة فيديو جديدا لها من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وجهت فيه الشكر إلى وزيري الصحة والداخلية لاهتمامهم بحالتها.

وكشفت أن وزيري الصحة والداخلية اهتما بحالتها، واتصل وزير الصحة بزوجها للاطمئنان عليها، مشيدة بالخدمات المقدمة لها للتعجيل بسرعة شفائها.

وقالت أمل رزق، إنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، وارتفاع ضربات القلب والضغط، ولكن حالتها أصبحت مستقرة الآن بدرجة كبيرة.

وكانت الفنانة قد بثت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناشدت من خلاله الرئيس السيسي لإنقاذها بعد أن ذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة، ولكنها لم تجد سريرا شاغرا.

وطافت الفنانة على عدة مستشفيات للبحث عن سرير خالٍ، ولكنها لم تجد حتى بدأت حالتها في التدهور، مضيفة أنه في بعض المستشفيات التي زارتها لم يكن هناك أطباء مستيقظون من أجل متابعة حالتها.