صفاء سلطان بين "قسمة وحب".. و"وهم" في رمضان

قالت الممثلة صفاء سلطان إنها صورت مسلسلين لشهر رمضان المقبل.

وأضافت في حديث لـ"العربية.نت" أنها انتهت من تصوير المسلسل الأول "وهم"، إخراج محمد وقاف، والذي تمثل فيه دوراً مختلفاً عن أدوار سابقة لها إذ تجسد شخصية فتاة تدعى ريتا وتعمل محللة نفسية تتعاقد مع الأمن الجنائي لمساعدته في تحقيقات حول الجرائم، ثم تعيش قصة حب مع الرائد بيان فتتأرجح العلاقة بين مد وجزر.

وأوضحت في ذات السياق أن المسلسل الرمضاني الثاني هو "قسمة وحب" وهو لايت كوميدي من إخراج عمار تميم وتجسد فيه شخصية "ذكريات" وهي امرأة غريبة الأطوار تدير فندقاً وتعتمد على دراستها في علم الفلك والأبراج للتعامل مع من حولها ضمن إطار كوميدي.

إلى ذلك، اعتبرت سلطان أن الدراما الخليجية تشهد تطوراً لافتاً وباتت أكثر جرأة في طرح المواضيع وهي تعرض أعمالاً في كل المواسم وليس حصراً في شهر رمضان.

وسبق أن شاركت في أعمال خليجية ذكرت منها "يبقى الحب" إلى جانب الممثل الكويتي خالد أمين و"عناقيد النور" إلى جانب الممثل الأردني إبراهيم الزدجالي وكانت تجارب ممتعة بالنسبة لها حسب ما قالت.

من جهة ثانية، أشارت إلى أنها تملك موهبة الغناء وقد سبق وأطلقت أغنية بعنوان "أنا اسمي القدس" كهدية منها للشعب الفلسطيني كونها فلسطينية الأصل، من كلمات الشاعر رامي اليوسف وألحان وتوزيع الشاعر هيثم سكرية وكرمت بعدها في مصر والأردن ولبنان.