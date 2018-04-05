ظبي يدخل نجم بوليوود سلمان خان السجن!

دِين #نجم_بوليوود #سلمان_خان، اليوم الخميس، في قضية #صيد_بدون_ترخيص تعود إلى 20 عاماً وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ووصفه القاضي بـ"معتاد الإجرام".

ويقول الممثل الشهير إنه لم يطلق النار على ظبيين من فصيلة "الظبي الأسود" النادرة في محمية غرب الهند عام 1998، وبرئ في قضايا مماثلة.

وكان خان في المحكمة لسماع النطق بالحكم في مدينة جودبور الواقعة غرب الهند اليوم الخميس، ويتوقع أن ينقل إلى سجن محلي بينما قد يستغرق من محاميه تقديم الطعن وطلب الخروج بكفالة عدة أيام.

وقالت وكالة أنباء برس ترست الهندية إن خان (52 عاما) أمضى ما مجموعه 18 يوما في السجن في أعوام 1998 و 2006 و 2007 في قضايا صيد غير مشروع، لكنه أفرج عنه بكفالة.

وكان حُكم عليه بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات في قضايا ذات صلة قبل أن تبرأ ساحته من محاكم الاستئناف بسبب نقص الأدلة.

وبرأ القاضي ديف كومار خاطري في القضية أربعة نجوم آخرين اتهموا في القضة ذاتها- وهم سيف علي خان وسونالي بيندر وتابو ونيلام. وكانوا جميعا في سيارة جيب يعتقد أن سلمان خان كان يقودها. وتابو ونيلام يستخدمان اسما واحدا فقط.

وقالت صحيفة "ايكونوميك تايمز" اليوم الخميس إن خاطري وصف "خان" بـ"مجرم معتاد".

ويعد الظبي الأسود من الحيوانات المهددة بالانقراض المحمية بموجب قانون الحياة البرية الهندي.

وعبر مجتمع البيشنوي، الذي يحمي سلالة الظبي الأسود، عن خيبة أمله من تبرئة الممثلين الأربعة الآخرين في القضية.