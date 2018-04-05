62 فيلما من 43 دولة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

يشارك 62 فيلماً من 43 دولة في الدورة العشرين من #مهرجان_الإسماعيلية_السينمائي الذي ينطلق الأربعاء المقبل ويستمر لمدة أسبوع، بحسب ما أعلن المنظّمون.

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إن "الأفلام المشاركة تم اختيارها فنياً من بين 1500 فيلم من 93 دولة تقدمت للمشاركة في المسابقات الرسمية التي ينظمها المهرجان".

وسيعرض خلال هذه الدورة 10 #أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، و21 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و17 فيلماً في مسابقة أفلام الصور المتحركة.

وينظم المهرجان مسابقة خاصة لأفلام الطلبة يتنافس فيها 18 فيلماً.

يرأس لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان المخرج الألماني الحاصل على جائزة أوسكار بيبي دانكرت، وتضم لجنة التحكيم 6 مخرجين فازت أفلامهم في الدورات السابقة للمهرجان بينهم المصرية هبة يسري والمغربي حميد بسكيط.

ويكرم المهرجان الناقد المصري الراحل #علي_أبو_شادي الذي ترأس المهرجان لأكثر من عشر دورات.