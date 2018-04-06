براد بيت بأول موعد غرامي بعد أنجلينا.. "مهندسة من حيفا"

يقضي الممثل الأميركي براد بيت معظم وقته الآن مع "عشيقة" جديدة على ما يبدو، وهي مهندسة معمارية تعمل أستاذة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تدعى نيري أوكسمان.

لكن أوكسمان معمارية معروفة، وحصلت على العديد من الجوائز الفنية في مجال العمارة ولها العديد من المعارض والمحاضرات على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه لايزال براد بيت (54 عامًا) يعمل مع زوجته السابقة إنجلينا جولي على تسوية أمور طلاقهما، في الوقت الذي تقول الشائعات بأن كلا منهما قد شرع في مواعدات جديدة.

وبحسب موقع "الصفحة السادسة" الإخباري، فقد بدأ براد الآن في التسامر مع نيري أوكسمان بعد اجتماعه بها من خلال مشروع معماري في الجامعة التي يشارك فيها الممثل.

ونقلت تقارير أن براد على ما يبدو مفتون بهذه المرأة.

صداقة مهنية

وقال مصدر في الموقع المذكور: "إن براد ونيري على الفور وجدا ضالتهما على ما يبدو، لأنهما يشتركان في الشغف نفسه بالهندسة المعمارية والتصميم والفن".

وأضاف: "يمكن وصفها بأنها صداقة مهنية".

وفي حين لم يذكر بعد أن هذه العلاقة قد وصلت إلى الدرجة الرومانسية، فيبدو أن ثمة اهتمامًا كبيرًا من جانب براد بيت بالمهندسة المعمارية.

ولقد تردد أن براد كان "يتواعد بهدوء" مع أوكسمان لعدة أشهر، بما في ذلك ادعاءات أنه كان قد اجتمع "سريًا" مع زوجته السابقة جينيفر أنيستون.

علاقة جادة

وفي هذه الأثناء يسري أيضًا أن جولي لها علاقة مع رجل لكنه ليس من المشاهير، كما أنها قد لا تكون بالعلاقة الجادة.

وتقدمت جولي بطلب الطلاق من براد بيت في عام 2016، متعللة بوجود اختلافات غير قابلة للتسوية.

وتشير المعلومات حول أوكسمان أنها من مواليد حيفا عام 1976 وقد درست بالجامعة العبرية بالقدس، وهي إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية.

وتزوجت في عام 2011 من الملحن الأرجنتيني أوسفالدو جوليجوف قبل طلاقهما، وتهتم أوكسمان بمواضيع وأبحاث تتعلق بالتفاعل بين التكنولوجيا والتصنيع الرقمي والعالم البيولوجي والعمارة.

