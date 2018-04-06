جيل "هايدي" وماركو" يودع المخرج الياباني تاكاهاتا

ودعت الأوساط السينمائية العالمية مخرج ومنتج أفلام الأنيميشن "إيزاو تاكاهاتا" عن عمر يناهز 82 عاماً، تاكاهاتا المخرج الذي أسس استوديو "غيبلي" لأفلام الأنيميشن مع شريكه "هاياو ميازاكي" الذي خرجت منه أعمال خالدة في ذاكرة الأجيال.

كتب تاكاهاتا مسلسلات كرتونية مهمة مثل: "عدنان ولينا"، "هايدي"، "وداعاً ماركو" و"كوالا".

وحصد جائزتي أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلمي "المخطوفة" عام 1997 و "الأميرة مونونوكي"عام 2001، ورشح #فيلم "حكاية الأميرة كاجويا" للأوسكار عام 2014.

وامتازت أعمال "تاكاهاتا" بثيمة الصراع بين الخير والشر والكشف عن أعماق النفس البشرية وانفعالاتها.

تخرج تاكاهاتا في جامعة #طوكيو بقسم الأدب الفرنسي عام 1959.

ومر بمفارقة غريبة في بداية حياته في هذا النوع من الأفلام حيث تسبب فيلم "الأمير الصغير" بطرده من شركة "تويي" بسبب فشل الفيلم تجارياً وهو أول أفلامه، لينتقل بعدها إلى استديو "Zuiyo" الذي تحول لاحقاً مسماه إلى "نيبون أنيميشن" ومن خلال عمله في هذا الاستوديو قدم المسلسل الشهير "هايدي" عام 1971 الذي كان من إخراجه.

وفي العام 1985 مع صديقه ميازاكي في تسجيل نجاحات كبيرة عبر شركة الإنمي العالمية "غيبلي" وكتب واحد من أهم أفلام #الدراما الحربية "قبر اليراعات" وآخر أعماله كان فيلم "الأميرة كاغويا" عام 2013 وكان من تأليفه وإخراجه ويحكي قصة رجل يعمل في قطع الأخشاب فيعثر هو وزوجته على أميرة صغيرة أثناء قص الخيزران ويتولان تربيتها ويطلقان عليها اسم "الأميرة كاغويا"، والمتابع لمسيرة تاكاهاتا يلمس في شخصياته العمق والقصة الدرامية التي تناسب كل الأعمار إضافة إلى الألوان والموسيقى التصويرية التي يعطيها اهتماماً بالغا.

كما أن شهرته العالمية في مجال الرسوم المتحركة كانت في ندوة عن سينما التحريك في دار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج نظرة على سينما التحريك اليابانية، في الدورة الـ37 من #مهرجان_القاهرة السينمائي الدولي.