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مروان خوري يفاجئ الجمهور بحفلة في جدة

المصدر: العربية.نت – محمد جراح
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أعلن النجم اللبناني، مروان خوري عبر حسابه الرسمي في تويتر عن إقامته حفلة غنائية بمدينة جدة الشهر الجاري وقال: "يسرني أن أعلن لكل المحبين في المملكة العربية السعودية عن حفلتي الأولى في المملكة الجمعة 13 إبريل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع محبتي".

ولقيت التغريدة تفاعلاً من جمهور الفنان في السعودية الذي رحب بنجمه المفضل، واعتبرها مفاجأة سعيدة، فيما رأى البعض أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن الحفلة قبلها بوقت كافٍ أسوة بالحفلات السابقة التي كانت على مسرح المدينة الاقتصادية الذي احتضن حفلات كبيرة لعدد من النجوم مثل الشاب خالد وتامر حسني ومحمد حماقي والعازفين ياني وعمر خيرت وغسان الرحباني.

جاء ذلك وسط إلحاح من الجمهور على الجهة المنظمة أن تكون هناك حفلات أخرى للنجم مروان خوري في الرياض والدمام.

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