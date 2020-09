إليسا لأحلام: "بالقوة عايزينا نعمل مشكل"

مع انطلاق مرحلة "العروض المباشرة" من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، اختارت #إليسا أن توجه رسالة خاصة إلى زميلتها أحلام.

واستغلت الفرصة من أجل الرد على ما أشيع في الأيام الماضية عن وجود خلاف بين الثنائي، تسبب في قيام إليسا بإلغاء متابعة #أحلام عبر "إنستغرام".

حيث أكدت لأحلام أنها تحبها كثيرا، واختارت أن ترد على الأمر قائلة "بالقوة عايزينا نعمل مشكل.. وما راح نعمل مشكل لأنه أنا بحبك.. I Love You So Much".

وأوضحت إليسا من قبل أن إلغاء متابعتها لأحلام عبر "إنستغرام" حدث عن طريق الخطأ، وأنها أعادت متابعتها من جديد، مؤكدة أنه لا توجد خلافات بينهما، وعلى الآخرين البحث عن شيء آخر للكتابة عنه.

يذكر أن الفنانة إليسا والفنانة أحلام من أعضاء لجنة التحكيم في برنامج المواهب"the voice"، إلى جانب الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي، والذي يعرض على شاشة mbc.