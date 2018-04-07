لهذا السبب ترفض شيرين الإعلان عن زواجها!

كل الشواهد باتت تؤكد أن زواج الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب صار في حكم الحقيقة، ولم تتبق سوى ساعات من أجل الإعلان عنه.

خاصة وأن الزفاف سيتم مساء السبت في أحد الفنادق بـ #القاهرة، وسط حضور ضيق للغاية يعتمد على أهل الطرفين والمقربين مع التأكيد على سرية المعلومات.

وبات على #الجمهور أن ينتظر التسريبات المتوقعة لصور الزفاف، بعدما اختار الثنائي أن يتم الأمر بعيداً عن وسائل الإعلام دون سبب محدد.

إلا أن ما قام به الثنائي مساء الجمعة من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن هناك مخاوف مشتركة، وذلك بعدما قامت شيرين بنشر سورة "الفلق"، وهو نفس الأمر الذي قام به #حسام_حبيب.

ما جعل البعض يؤكد أن هذا الأمر يأتي خوفاً من الحسد بعد تسريب الأنباء الخاصة بزواجهما، والتي أكدها البعض في صورة تهنئة للثنائي.

حيث غردت المطربة #بلقيس لتهنئ زميلتها #شيرين عبد الوهاب وتبارك لها، وتمنت لها أن تعيش الفرح في كل لحظة مثلما كانت شيرين سببا في فرحتها يوم زفافها.

ورغم هذه الشواهد مازال الجمهور في انتظار إعلان نجمته شيرين عبد الوهاب عن الأمر، خاصة وأنها أعلنت في حفل غنائي سابق عن كونها لن تتزوج دون أن تخبر الجمهور، وهو ما جاء ردا على الأخبار التي تناولت علاقتها بحسام حبيب.