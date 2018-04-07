ماذا قال محمد حماقي عن حفله بالسعودية؟

في أول ليلة من ليالي العروض المباشرة ببرنامج #ذا_فويس، استعد المدربون وفرقهم جيدا من أجل المنافسة على لقب الموسم الرابع من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

وفي العرض المباشر الأول اختار المطرب المصري #محمد_ حماقي أن يتحدث في البداية عن حفله الذي أقيم بالمملكة العربية #السعودية قبل يومين، وهي المرة الأولى التي يطل فيها حماقي بالمملكة.

وأكد حماقي لأحلام وإليسا وعاصي الحلاني أن حفله بالسعودية كان حدثا استثنائيا بالنسبة له، وذلك بعدما التقى بالجمهور السعودي الذي وصفه بالعظيم.

ووجه حماقي الحديث إلى باقي زملائه قائلا "أتمنى أن كلكم تاخدوا نفس الخبرة دي"، خاصة وأنه بعد ساعات من الحفل أكد للجمهور السعودي أنه يتمنى أن يلتقي بهم مرة أخرى في حفل آخر.

وتلقى حماقي تهنئة بقية المدربين على حفله بالمملكة العربية السعودية، فيما وجه الحلاني التهنئة لأحلام على حفلها الأخير بالكويت.