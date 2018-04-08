بمزاد "فن الطلاق"..النجم العالمي راسل كرو يبيع مقتنياته

عربة على الطراز الروماني وساعة يد رولكس ذهبية وحزام سترة مصنوعة من الجلد وكمان عمره 128 عاماً مقتنيات للنجم الأسترالي راسل كرو حققت أكثر من 2.8 مليون دولار أميركي عند بيعها في مزاد.

فاجأ كرو الحضور بظهور غير متوقع في مزاد يحمل عنوان "فن الطلاق" أقيم في سيدني يوم السبت، واجتذب عشرات المشترين والمتفرجين.

واشتمل المزاد على حوالي 200 من مقتنيات كرو من بينها أزياء وأكسسوارات من التي استخدمها في بعض من أشهر أفلامه مثل (المصارع/ جلادياتور) و(ماستر آند كوماندر) و(إل.إيه كونفيدينشيال) و(ذا إنسيدر).

وأقيم المزاد احتفالاً بمرور 15 عاماً على زواج كرو السابق من دانييل سبنسر وعيد ميلاد كرو الرابع والخمسين.

وقالت دار سوذبيز للمزادات إنه تم بيع عدد من الممتلكات بأكثر من القيمة التقديرية لها بما في ذلك زوج من الأصفاد المعدنية ارتداهما الممثل الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم (المصارع)، والتي وصلت قيمتهما التقديرية إلى 1535 دولاراً وبيعت مقابل 29974 دولاراً.

كما بيعت نسخة طبق الأصل من العربة التي استخدمت في نفس الفيلم الذي عرض في عام 2000 مقابل 49907 دولارات.

كما كان يوجد بين المقتنيات بعض الأشياء غير المعتادة، مثل جمجمة تعود للعصر الحجري لديناصور كان يملكها قبل ذلك الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو وبيعت بمبلغ 60886 دولاراً.