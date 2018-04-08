شيرين تعلق للمرة الأولى على زواجها من حسام حبيب

سعادة كبيرة تعيشها المطربة المصرية #شيرين_عبدالوهاب بعد عقد قرانها على المطرب حسام حبيب مساء السبت، في حفل وضع حدا للجدل الذي طال الثنائي في الشهور الماضية.

وحرصت شيرين على التزام الصمت طوال الأشهر الماضية، ولم تلمح إلى اقتراب زواجها، كما أن #حسام_حبيب حرص على نفي الأمر تماما بعدما تسبب والده في الكشف عنه.

إلا أن شيرين بعد ساعات من انتهاء #عقد_القران، علقت للمرة الأولى على زواجها، من خلال حسابها على "إنستغرام" بعدما نشرت صورة لقسيمة زواجها وعلقت عليها قائلا "ربنا يفرح كل الناس بفرحه زي اللي حستها النهارده".

ولم تكن فرحة شيرين في حاجة إلى إثبات، حيث ظهرت سعيدة للغاية في مقاطع الفيديو التي تم نشرها من حفل الزفاف، وكانت ترقص بصحبة زوجها على أنغام أغنيتهما "كل ما أغني"، كما شاركت ابنتيها الرقص والغناء.

وشهد حفل الزفاف تواجد عدد قليل من أعضاء الوسط الفني، حيث حضرت إلهام شاهين التي تربطها علاقة صداقة قوية بشيرين، وحرصت إلهام على نشر صورتها بصحبة العروسين عبر حسابها على "إنستغرام" ووجهت لهما المباركة على الزفاف.