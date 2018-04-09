هذا ما كتبته شيرين لزوجها بعد ساعات من زفافهما

"فيك من طبعي فيك من روحي فيك كل اللي بتمناه" كلمات رومانسية كتبتها ونشرتها المطربة المصرية #شيرين_عبدالوهاب على صفحتها على تويتر وإنستغرام لزوجها الملحن #حسام_حبيب بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، الذي أقيم السبت في القاهرة.

ونشرت شيرين صورة لها ولزوجها بجوار التدوينة وخلال لحظات قليلة انهالت عليها التهاني والتبريكات والدعوات من محبيها ومتابعيها بحياة زوجية هانئة وسعيدة.

وقبل حفل الزفاف بيومين نشرت شيرين سورة الفلق على صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، وهو ما فعله عريسها حسام حبيب أيضا، وقال المغردون إنهما يخشيان الحسد قبل إعلان زواجهما رسمياً بعد شهور طويلة من النفي والإنكار.

وكانت شيرين وحبيب قد أقاما حفل زفافهما في حفل عائلي اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء في القاهرة السبت الماضي في منزل والدة العريس.

ونفى حسام حبيب قبل أشهر نبأ ارتباطه بالفنانة قبل أن تؤكد مصادر مقربة منهما صحة الخبر وأن حفل الزفاف سيكون السبت 7 أبريل.

وأكد حبيب في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنه في حال تزوج شيرين سيعلن الأمر للجميع، خاصة أن الزواج لا يسيء إليهما، فيما لم يصدر عن شيرين من قبل أي تأكيد لنبأ ارتباطها بحبيب.