بعد زفافها بأيام.. القضاء يحسم مصير حبس شيرين اليوم

تحسم محكمة جنح مستأنف المقطم في مصر، اليوم الثلاثاء، عقوبة حبس المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب تصريحاتها حول #بلهارسيا النيل.

وتنظر المحكمة طعن #شيرين على الحكم بحبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها في إحدى حفلاتها في الخارج، والتي تهكمت فيها على النيل، وقالت إنه يصيب من يشرب منه بالبلهارسيا.

وتعود الواقعة لنوفمبر الماضي، حيث أجرت نقابة الموسيقيين في مصر تحقيقاً مع المطربة بخصوص واقعة فيديو البلهارسيا. ووصفت المطربة من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وتقدم المحامي هاني جاد للمحكمة بالفيديو متهماً شيرين بالسخرية من #مياه_نهر_النيل، ومطالبا بمعاقبتها بتهمة الإساءة للوطن والنيل.

وقررت نقابة الموسيقيين إيقاف شيرين ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق، معتبرة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبررين من مصر.

وأكدت النقابة أن ما حدث من شيرين في الفيديو يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري، الذي رفض كل ما جاء على لسانها.

وعقب التحقيق تقدمت شيرين باعتذار للشعب المصري عما وصفته بدعابة سخيفة، مؤكدة أنها لم تعتد على أن تدافع عن خطأ أو تتهرب من مواجهته.

وأضافت أنها وجهت اعتذارها للشعب المصري لأنه يستحق هذا الاعتذار، بعد إحساسه بالألم والغضب من مزحة وهزار غير مقصود، لم تعنيه مطلقا في الفيديو.

وكانت شيرين قد أقامت حفل زفافها على الملحن حسام حبيب السبت الماضي بعد شهور طويلة من النفي والإنكار، وقبل أيام قليلة من تحديد مصير عقوبتها بالسجن في قضية بلهارسيا النيل.