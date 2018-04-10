فيديو.. شريهان تحتفل بأعياد الربيع بالرقص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة شريهان وهي تحتفل بصحبة أصدقائها بمناسبة #أعياد_الربيع.

وظهرت #شيريهان في الفيديو وهي ترقص بصحبة أصدقائها ومن بينهم السيناريست تامر حبيب، فيما ظهر من خلفها المخرج هادي الباجوري، الذي تتعاون معه شريهان في عمل مسرحي تعود به إلى جمهورها.

بدورها، نشرت ياسمين رئيس، مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تظهر فيه في نفس الاحتفالية، حيث كانت ترقص بصحبة طفلة صغيرة، فيما ظهر إلى جوارها تامر حبيب، وكذلك كندة علوش التي تواجدت في الاحتفال بصحبة زوجها عمرو يوسف.

يذكر أن شريهان أعلنت قبل عامين عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى عبر بوابة المسرح من خلال عدد من المسرحيات، التي يكتبها مدحت العدل، كما انتهت بالفعل من تصوير واحدة من العروض وهي "كوكو شانيل".