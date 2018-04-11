بعد الخطوبة.. هذه هي مفاجأة القيصر كاظم الساهر

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبته فتاة تونسية، وهو ما تسبب في إثارة جدل واسع، حسمه حين أعلن قيصر الغناء، المطرب العراقي #كاظم_الساهر رسمياً صحة الخبر، أثناء حفل غنائي أحياه في أميركا.

أطلق الساهر، الأربعاء، أغنية "الواق واق"، والتي حملت اسم المسلسل السوري الذي قام الساهر بأداء شارته، والذي من المفترض أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

والأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان طاهر مامللي، وتوزيع أنس نقشي.

والمفاجأة تكمن في أن هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها القيصر باللهجة السورية.

والساهر مغنٍ وملحن عراقي، ولد في #الموصل العراقية عام 1957.

ويعرف عنه أنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء القليل التي استعان فيها بملحنين آخرين.