مريم حسين تواجه حكما بالسجن 6 أشهر.. والسبب

لا يزال الخلاف مستمراً بين الممثلة #مريم_حسين والفنان الكويتي #حسين_المنصور على الرغم من مرور عامين على حدوثه.

البداية كانت عندما نالت مريم لقب ملكة جمال الخليج، ورد حينها الفنان حسين المنصور بتعليق اعتبرته مريم مسيئا لها، فنشرت مقطع فيديو وجهت فيه "إساءة" للفنان الكويتي، الذي قام بدوره برفع دعوى قضائية.

الجديد بالقصة أن محكمة كويتية قد أصدرت اليوم الخميس حكماً غيابياً، يقضي بحبس الفنانة مريم حسين 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، لإساءتها للفنان الكويتي حسين المنصور، بحسب المحكمة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الفنانة المغربية العراقية مريم حسين بعد صدور الحكم.