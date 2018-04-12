مصر تعود لمسابقة "كان" الرسمية بفيلم "يوم الدين"

أعلن #مهرجان_كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الـ 71 التي تنطلق في الثامن من شهر مايو المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

حيث تعود #مصر للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من جديد، بفيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، وذلك في العمل الأول الذي يقدمه المخرج.

وذلك بعدما كانت آخر مشاركة لمصر في #المسابقة الرسمية للمهرجان، حدثت قبل 6 أعوام من خلال فيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصر الله.

ويتناول فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكري شوقي، قصة رجل قبطي من جامعي القمامة، نشأ داخل مستعمرة للمصابين بالجذام، إلا أنه يغادرها بصحبة مساعده وحمار من أجل محاولة الوصول إلى عائلته والالتقاء بهم، وهو من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ.

وأكد المنتج المصري محمد حفظي المشارك في إنتاج #الفيلم أن لديه أكثر من سبب لإعلان سعادته باختيار الفيلم للمشاركة بالمسابقة الرسمية ضمن مهرجان كان، خاصة وأنه يمثل عودة للسينما المصرية للمشاركة في القسم الأرفع بالمهرجان.

وكذلك تزايد مشاركات #السينما_المصرية في المهرجان خلال السنوات الأخيرة، كما أن اختيار الفيلم وهو العمل الأول لمخرجه يعطي رسالة مشجعة للسينمائيين المصريين الموهوبين.