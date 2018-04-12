مهرجان كان السينمائي.. السعودية تشارك بـ 9 أفلام

أعلن منظمو #مهرجان_كان السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام، التي ستتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الـ"71، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في سينما جادة الشانزيليزيه حضره رئيس المهرجان بيير ليسكور ومديره تيري فريمو.

وتم اختيار "18" فيلما من بين "1900" فيلم قدمت للجنة اختيار الأفلام، بيها فيلمان الفيلم الأول هو "يوم الدين"، للمخرج أبو بكر شوقي، ويتناول الفيلم قصة رجل مريض بالجذام، يهرب من المستشفى الذي يعالج المصابين بالأمراض الخبيثة، ويتجول في أرجاء مصر برفقة صديقه بحثا عن عائلته.

والفيلم اللبناني "كفر نعوم" للمخرجة نادين لبكي، والفيلم يتحدث عن طفل صغير يعيش في بيئة فقيرة يتمرد على واقعه، ويقيم دعوى على والديه لأنهما أنجباه لهذا العالم المريض.

كما ضمت قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية أفلاما لمخرجين مخضرمين منهم "الفرنسي جان لوك غودار، وماتيو جارون، جيا زانكيه، هاروكازو كويردا، ويعود المخرج الأميركي بعد غياب "سبايك لي".

عودة الأفلام العربية لمسابقات مهرجان كان

في المسابقة الثانية "نظرة ما" للمهرجان ستعرض "15" وهي مسابقة تهتم كثيرا بتجارب المخرجين الشباب، وتعرض تجاربهم السينمائية منها فيلمان لمخرجتين عربيتين هما "صوفيا" للمخرجة المغربية مريم بن مبارك و"قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية غايا جيجي.

المملكة العربية السعودية تشارك بـ9" أفلام قصيرة"

كما سيحتفي المهرجان بمشاركة المملكة العربية #السعودية التي ستشارك بوفد سينمائي كبير، سيعرض 9 أفلام في مسابقات المهرجان وسوق العرض السينمائي يومي 14 و15 منتصف أيام المهرجان، وذلك بعد توقيع الاتفاقية بين وزيري الثقافة السعودي عواد العواد والفرنسية "فرانسواز نيسين".





ملصق المهرجان

وتم اختيار ملصق المهرجان بدورته الـ"71" التي ستفتتح في الـ"8 وتستمر إلى الـ"19" من مايو المقبل من فيلم بيير المجنون للمخرج الفرنسي المخضرم" جون لوك غودار".

أهم الأفلام في المسابقة الرسمية:

- ستيفان بايز "في الحرب"

- جون لوك غودار "كتاب الصور"

- كريستوف هونيريه "تعجب وتحب وتركض سريعا"

- ايفا هوسون "بنات الشمس"

- كوري ايدا هيركازو "سارق المخازن"

- سبايك لي " كلانسمان الأسود"

- دافيد روبرت ميتشيل " تحت البحيرة الفضية"

"يوم الدين" أبوبكر شوقي

كيريل سيريبرينيكوف "الصيف"

نادين لبكي "كفر نعوم".