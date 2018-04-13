باميلا الكك للرجال: إذا كان فيك هذه الصفات ستجذبني

قالت الممثلة اللبنانية #باميلا_الكك إنها منشغلة هذه الفترة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الحب الحقيقي" لدراما رمضان وهي تجسد فيه شخصية "نورا".

وكشفت في حديث لـ"العربية.نت" أنها انتهت من تصوير فيلم "بالصدفة" الذي يعالج مرض التوحد، تشاركها فيه نخبة من الممثلين كالفنانة كارول سماحة، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو.

ورأت أنها مقصرة في متابعة أي نوع من #الدراما_اللبنانية منها والمصرية وخصوصاً الخليجية.

وأبدت ارتياحها للأصداء الإيجابية بشأن تطور #الدراما_الخليجية وهي تشجع عرض المسلسلات الخليجية في لبنان وكافة الدول العربية، وأن تنتشر الدراما اللبنانية أيضاً في كافة أنحاء العالم، وقالت: "نحن حلقة متكاملة والدول العربية كلها تتمتع بحضارة غنية وبثقافة غنية"، وقالت إنها ستكون طبعاً سعيدة في عرض مسلسلات خليجية في المحطات اللبنانية.

وقالت إنه لا مانع لديها من تقديم دور في المستقبل تتكلم من خلاله باللهجة الخليجية، وهي مع تقديم عمل درامي لبناني_خليجي يكون خليطاً من اللهجتين.

واعتبرت أن الدراما اللبنانية باتت منافسة للدراما السورية والمصرية، ولو أنها غير منتشرة بشكل كافٍ في الدول العربية.

هي ليست من متابعي الدراما التركية ولا تحبذها أصلاً، كما قالت. تهوى الاستماع للفنان الخليجي حسين الجسمي وفي لبنان تستمع إلى ملحم زين، وفي سوريا ناصيف زيتون. بعيداً عن التمثيل باميلا منشغلة بمطعمها الإسباني الذي تملكه.

وعن رأيها في الرجال قالت "كل رجل يحمل صفات النضج والاحترام ويتحمل المسؤولية يجذبها، وهي حالياً متأثرة بوالدها".