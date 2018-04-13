عودة الفنان عباس إبراهيم للغناء تشعل الوسط الفني

عاد الفنان عباس إبراهيم للظهور مجدداً في المشهد الغنائي السعودي بعد غيبة طويلة بعمل وطني بعنوان "المجدّد" من كلمات الشاعر حسين اليامي وألحان ياسر بو علي.

ويقول مطلع الأغنية:

أشرقت شمس المجدّد

جددت عهد الموحد

يا جعل يسلم محمد

للسعودية وأهلها

وطالب الجمهور الذي استبشر بعودة النجم الذي ابتعد عن الوسط والإعلام دون أسباب واضحة أن يكتب لهذه العودة القوية الاستمرارية، لا سيما أن ذاكرة المستمع المحلي ارتبطت بأعمال حققت صدى واسعاً للفنان مثل "أمنتك الله"، " ناديت"، "منت فاهم"، وقائمة من الأعمال الجميلة.

وتمنى المتابعون أن يكون هناك حضور للفنان عباس إبراهيم في خارطة الحفلات المحلية، وأن يسعى الفنان بنفسه لتثبيت اسمه في مصاف كبار نجوم الأغنية مثلما غنى جنباً إلى جنب مع القامات الفنية المحلية في أوبريت #الجنادرية لعدة أعوام رغم صغر سنه وقلة تجربته.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي تم الاحتفاء بعودة النجم الشاب للغناء بهاشتاغ #عباس_ابراهيم وصل إلى الترند في السعودية وجه من خلاله الجمهور رسائله إلى عباس واحتفى فيه بالذكريات مع أغنياته، وقدم التهنئة له على أغنية "المجدد" التي لقيت أصداء واسعة.