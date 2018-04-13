نصيحتان من نقابة الممثلين لأعضائها.. لتفادي التحرش

دعت أكبر نقابة للممثلين في الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس إلى وضع نهاية لاجتماعات #الممثلين_المبتدئين والمحترفين في الغرف الخاصة في الفنادق وأماكن الإقامة وذلك لحمايتهم من #التحرش أو "الاستغلال المحتمل".

وقالت غابريل كارتريس رئيسة نقابة "ساج أفترا" في بيان نشر على موقع النقابة الإلكتروني: "نحن ملتزمون بمعالجة السيناريو الذي سمح لحيوانات مفترسة باستغلال ممثلين خلف الأبواب المغلقة تحت ستار اجتماعات العمل".

واستُبعد عشرات من #المشاهير في قطاع الترفيه والسياسة والإعلام واستقال بعضهم من وظائفهم بعد اتهامهم بسوء السلوك الجنسي.

وأضيف هذا البند إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنقابة. ودعت النقابة أيضا أعضاءها الذين يزيدون على 150 ألفا وممثليهم على رفض عقد اجتماعات في أماكن خاصة.

وذكرت النقابة أنه حال عدم توافر "بديل معقول لعقد الاجتماع في مثل هذا الموقع" يتعين في هذه الحالة حضور زميل آخر الاجتماع.