أحلام ترد على منتقدي "ذا فويس" بهذه الكلمات

رسالة خاصة وجهتها الفنانة #أحلام إلى عدد من منتقدي برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبتK حيث طلبت أحلام الكلمة أثناء فعاليات العرض المباشر الثاني من البرنامج، وأكدت أن هناك من يقول أن البرنامج لا يحتوي على أصوات جيدة في الموسم الرابع.

وهو ما جعلها ترد عليهم بمطالبتهم أن يقوموا بتشغيل أجهزة التلفزيون الخاصة بهم على قناة "MBC" من أجل متابعة البرنامج وتنظيف أذنهم من خلال الأصوات التي تشارك في البرنامج.

وهو الأمر الذي تفاعلت معه لجنة التحكيم والجمهور، إلا أن #عاصي_الحلاني حاول ممازحة أحلام حينما رد عليها بأنه أخبرها من قبل أن أفضل برنامج للهواة هو "ذا فويس".

ودخل بعدها الحلاني في نوبة ضحك، لتتذكر أحلام أنها مشاركة ضمن لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول" وهذا هو موسمها الأول ببرنامج "ذا فويس" لترد سريعا على الحلاني قائلة "لا أراب أيدول" ودخل الجميع بعدها في نوبة ضحك.

وواصلت أحلام ردها على منتقدي البرنامج قائلة "حرام تظلمون المشتركين لما تطلعوا تتفلسفوا"، مؤكدة أن هناك أصوات بالبرنامج تنافس نجوم بالوطن العربي.