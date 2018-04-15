بيونسيه تتألق بقوة بعد غياب طويل عن الحفلات العامة

المصدر: إنديو، ريفيرسيدي، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - فرانس برس

بعد عام من الغياب عن الحفلات الفنية، حققت #بيونسيه عودة قوية مساء السبت بإحيائها حفلاً أمام 100 ألف متفرج خلال #مهرجان_كواتشيلا شاركتها فيه زميلتاها السابقتان في "ديستينيز تشايلد" في لم شمل استثنائي للفرقة.

وقدمت بيونسيه في هذا المهرجان المقام في صحراء #كاليفورنيا عرضا مبهرا في أولى حفلاتها منذ إنجابها توأميها في حزيران/يونيو.

وعلى مدى ساعتين، جمعت النجمة في حفلها كعادتها الغناء والرقصات الحماسية بمشاركة حوالي 100 موسيقي ومغن على المسرح. وكذلك شاركها زوجها مغني الراب #جاي_زي في أغنية.

غير أن المحطة الأبرز في الحفل هي إطلالة كيلي رولاند وميشال وليامز اللتين شكلتا معها في التسعينيات فرقة "ديستينيز تشايلد" التي حققت نجاحا كبيرا على ساحة موسيقى "ار اند بي".

وأدى الثلاثي ثلاث أغنيات بينها "ساي ماي نايم". وهذا الالتئام الأول للفرقة منذ عرض بيونسيه خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في 2013. وفي مطلع العقد الماضي، أفسحت الفرقة في المجال أمام المغنية في أن تصبح النجمة العالمية الحالية.

وأكدت بيونسيه أن كيلي رولاند وميشال وليامز هما "أختان" لها، قبل أن تدعو إلى المسرح شقيقتها الفعلية المغنية صولانج نولز.