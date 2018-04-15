حماقي لمتسابق "ذا فويس": رفعت معنويات الشعب الجزائري

في العرض المباشر الثاني من برنامج "ذا فويس"، اشتعلت المنافسة بين الفرق الأربعة، بعد تقلص عدد المتسابقين والكل يرغب في تحقيق لقب الموسم الرابع من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

واستغل الفنان #محمد_حماقي فرصة الظهور المباشر من خلال البرنامج، لتوجيه العزاء باسم لجنة التحكيم إلى الشعب الجزائري بعد حادث سقوط الطائرة العسكرية قبل أيام والذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص.

واجب العزاء قدمه حماقي بعد الأغنية التي شارك بها المتسابق الجزائري #حسين_بن_حاج، حيث قدم حسين أغنية "يا رايح" للفنان رشيد طه.

وأكد حماقي للمتسابق حسين بن حاج أن الأداء الذي قدمه الليلة في البرنامج، ساهم في رفع معنويات الشعب الجزائري بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له البلاد، مشيدا بالمظهر الذي ظهر به المتسابق، وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة بأكملهم.