شاهد.. حسام حبيب يقبل شيرين ويعانقها في المغرب

مازال الجمهور العربي يحتفل بزواج المطربة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، وذلك من خلال الحفلات الغنائية التي يطل فيها الثنائي.

وتواجد حسام حبيب إلى جوار زوجته في حفلها الذي أقامته مساء السبت بالدار البيضاء بدولة المغرب على مسرح "ميجارما"، خاصة وأن شيرين تعاقدت على الحفل قبل زواجها.

وأمام إصرار الجمهور صعد حسام حبيب إلى المسرح، كي يشارك زوجته تقديم أغنية "كل ما أغني" وهي الديو الذي جمعهما قبل عامين، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تداوله محبو الثنائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد انتهائهما من الأغنية عانق حسام حبيب زوجته وقبلها ليوجه لها كلمة قائلا "I Love You" قبل أن يغادر المسرح سريعا، وهو ما دفع شيرين للتأكيد للجمهور أن زوجها خجول للغاية، مشيرة إلى كونه صعد للمسرح تقديرا وحبا للجمهور المتواجد.

وتحدثت شيرين عن حسام حبيب قائلة "هو بيشتغل مطرب بس بيتكسف جدا.. أنا لا"، لتدخل بعدها في نوبة ضحك وتواصل تقديم أغنيات الحفل.