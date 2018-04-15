هذه المتسابقة تتسبب في غيرة أحلام من حماقي

يبدو أن مدربي المواهب ضمن برنامج "ذا فويس"، لن ينسوا تلك المواهب التي فضلت الانضمام إلى فرق أخرى على حساب فرقهم.

فمازالت #أحلام تتذكر تفضيل المتسابقة #شيماء_عبدالعزيز لفريق #حماقي على فريقها، وهو ما جعلها توجه كلمتها للمتسابقة بعد أدائها على المسرح مساء السبت قائلة "أنا زعلانه منك أصلا"، وأكدت بعدها أنها تشعر بالغيرة من حماقي.

وذلك في إشارة إلى ما حدث خلال مرحلة "الصوت وبس" من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، حينما اختارت شيماء أن تنضم إلى فريق حماقي، وهو ما جعل إليسا تعلق قائلة "الخاتم عمل شغل يا أحلام".

خاصة وأن حماقي قدم للمتسابقة خاتم على المسرح أثناء مرحلة "الصوت وبس"، من أجل إقناعها بالانضمام إلى فريقه، وهو ما وافقت عليه في النهاية.

وعلق حماقي على أداء المتسابقة في العرض المباشر الثاني، مؤكدا أنها قدمت أكثر مما كان ينتظره منها، مسترجعا ما حدث في بداية البرنامج وانضمامها إلى فريقه قائلا "من حسن حظي انها اقتنعت".

واختار حماقي أن تصعد شيماء عبدالعزيز إلى العروض المباشرة المقبلة، بعدما اختارها إلى جوار #حسين_بن_حاج الذي حصل على تصويت الجمهور.