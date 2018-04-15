هذه هي حقيقة الحالة الصحية للفنان محمد منير

أقاويل كثيرة طالت صحة الفنان المصري #محمد_منير في الساعات الماضية، تحدث بعضها عن تدهور في حالته الصحية، فيما أشار البعض الآخر إلى استقرارها.

وأجرت "العربية.نت" اتصالاً بمحمود أبو اليزيد مدير أعمال محمد منير، والذي تربطه به صلة قرابة، حيث عبر في البداية عن ضيقه من الأخبار التي تناولت صحة منير دون استناد إلى مصدر حقيقي.

وأشار إلى كون منير يتواجد بالفعل في الوقت الحالي داخل إحدى المستشفيات ويرافقه هو، بعدما أجرى جراحة بسبب متاعب في الحالب، إلا أنه بصحبة جيدة في الوقت الحالي.

وأوضح أبو اليزيد أن أي شخص معرض للمتاعب الصحية، ولا يجب تضخيم الأمور، كما طمأن الجميع على صحة نجمهم المفضل.

ومحمد منير مغنٍ وممثل مصري، من مواليد 10 أكتوبر 1954، ولد في قرية منشية النوبة بأسوان.

وتلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، في أوائل السبعينيات.

أحب ممارسة الغناء كهاوٍ منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش.