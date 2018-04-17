ماذا قال الهضبة للكينغ في محنته؟

علاقة صداقة قوية تجمع بين النجمين المصريين عمرو دياب ومحمد منير، بعدما سطر الثنائي تاريخا حافلا بالأعمال على مدار سنوات طويلة.

وكان طبيعيا أن يعلن #عمرو_دياب عن دعمه ومؤازرته لزميله #محمد_منير الذي أجرى قبل أيام جراحة في الحالب، ويتواجد في الوقت الحالي بأحد المستشفيات.

وغرد #الهضبة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للكينغ محمد منير.. بإذن الله ترجع لجمهورك بالسلامة"، وهو الأمر الذي تفاعل معه جمهور الثنائي بشدة.

وعلى الجانب الآخر اطمأن جمهور محمد منير على نجمهم المفضل بصورة كاملة، بعدما نشرت صور له من داخل مستشفى دار الفؤاد التي يتواجد بداخله.

حيث حرص أحد أصدقائه على زيارته ونشر صور الزيارة عبر حسابه على "فيسبوك"، والتي ظهر فيها الكينغ بصحة جيدة تنفي ما تردد عن تدهور حالته الصحية.

وأكد محمد عبد المجيد صديق منير أن الكينغ تحدث كثيرا خلال الزيارة، على الرغم من كونه حاول أن يقتصر في الكلام من أجل راحته، ولكن منير رفض السكوت وأخذ يشيد باحتفالات المصريين في أعياد الربيع.

كما غنى أحدث أغنياته خلال تواجده بالمستشفى، مؤكدا على كونه يستعد لأعمال جديدة بعد أن تنتهي فترة النقاهة التي يصر الأطباء على استكمالها.