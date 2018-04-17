نجمة للممثلة إيفا لونغوريا في ممر المشاهير بهوليوود

احتفلت الممثلة الشهيرة، إيفا لونغوريا إحدى نجمات المسلسل التلفزيوني (ديسبريت هاوس وايفز) بمنحها نجمةباسمها في ممر هوليوود للمشاهير.



وانضم الأقارب والأصدقاء إلى النجمة البالغة من العمر 43 عاما.. ومن بينهم نجم البوب ريكي مارتن والممثلتان آنا فاريس وفيليستيهوفمان التي شاركت لونجوريا بطولة المسلسل على مدى ثمانية مواسم.



وقالت لونغوريا "أشعر أنني ما زلت تلك الفتاة الصغيرة القادمة من كوربس كريستي بتكساس والتي كان لديها حلم كبير وشعر طويل".

وأضافت "بصفتي امرأة ومن أصل لاتيني فإنني أمثل الكثير من الفئات وأريد أقول لهذه الفئات إن هذه ليست نجمتي.. هذه نجمتنا".



وبدأت لونغوريا مسيرتها الفنية بالعمل في مسلسلي (ذا يانج آند ذا ريستليس) و(جنرال هوسبيتال) ثم اكتسبت شهرة عندما لعبت دور واحدة من البطلات الأربع لمسلسل (ديسبريت هاوس وايفز).

وعن دورها في المسلسل نالت لونغوريا ترشيحا لجائزة جولدن جلوب وفازت بجائزة نقابة ممثلي الشاشة.