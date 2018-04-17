وفاة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب

توفي صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد تشييع الجنازة والدفن خلال ساعات، خاصة في ظل وجود المطربة وزوجها الملحن المصري، حسام حبيب، خارج البلاد للاحتفال بشهر العسل بعد زفافهما قبل أيام.

وكانت شيرين قد احتفلت السبت قبل الماضي بزفافها على الملحن، حسام حبيب، بعد شهور طويلة من النفي والإنكار حول وجود علاقة بينهما.



وسافر العروسان لقضاء شهر العسل خارج مصر.

يشار إلى أن شيرين تحاكم حاليا أمام القضاء المصري بتهمة السخرية من النيل.

وقررت محكمة جنح مستأنف المقطم، تأجيل جلسة استئناف الفنانة على الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل فى إحدى حفلاتها بالخارج لجلسة 24 الجاري.