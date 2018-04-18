عادل إمام يلتقي سمير غانم بعد غياب 33 عاما

مفاجأة سارة لعشاق الكوميديا في الوطن العربي، أعلن عنها المخرج رامي إمام، مؤكدا أن والده #عادل_إمام سيلتقي في مسلسله الجديد بالفنان #سمير_غانم.

واللقاء يأتي من خلال مسلسل "عوالم خفية" الذي يتولى رامي إمام إخراجه وإنتاجه، ونجح صناعه في الجمع بين قطبي الكوميديا المصرية غانم وإمام بعد 33 عاما من الغياب.

وآخر فيلم التقى فيه الثنائي حمل اسم "رمضان فوق البركان"، وشاركتهما إلهام شاهين البطولة، ليعودا في العام الحالي للتعاون من خلال المسلسل الذي سيعرض عبر شاشة التلفزيون السعودي في شهر #رمضان المقبل.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل الدور الذي يشارك به غانم في المسلسل، إلا أن عددا كبيرا من الفنانين تفاعلوا مع الحدث والصورة التي تم نشرها للثنائي الكوميدي.

وشرت دنيا سمير غانم الصورة من خلال حسابها على "انستغرام" وعبرت عن سعادتها، فيما علق نجم عروض "مسرح مصر" مصطفى خاطر على الصورة قائلا: "والله العظيم جسمي قشعر لما شوفت الصورة دي".

ومن جانبه، علق الفنان كريم فهمي على الصورة قائلا: "هو فيه كده؟ .. الزعيم والأستاذ"، وعبرت #هند_صبري عن إعجابها بالأمر، وهو نفس ما قامت به بشرى.