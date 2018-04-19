أحدث صورتين لنجلاء فتحي بعد تعافيها من المرض 

بعد تعافيها من مرض الصدفية ظهرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي مع عدد من الفنانين وأصدقائها في منطقة العين السخنة الساحلية شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وتواجدت نجلاء فتحي مع أبطال مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، للمخرج محمد على وبطولة الفنانة يسرا والذي سيتم عرضه رمضان المقبل، حيث حرصت على التقاط العديد من الصور كشفت من خلالها أنها بصحة جيدة وردت بشكل واضح على المروجين لشائعات تدهور صحتها.

وكانت الكاتبة الصحافية والناقدة المصرية ماجدة خير الله، قد أثارت قلق محبي الفنانة بعد أن قامت بكتابة تدوينة على موقع التواصل "فيسبوك"، دعت فيها كل محبيها للدعاء بالشفاء العاجل لها.

وردت حنان شومان عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، بتغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصورة للفنانة نجلاء فتحي تنفي فيها شائعة مرضها.

وكانت الفنانة المصرية قد أصيبت بمرض نادر ومستعص سافرت على إثره للعلاج في سويسرا خلال مارس 2015.

وقال زوجها الإعلامي حمدي قنديل لـ"العربية.نت" وقتها إن الفنانة مصابة بصدفية مستعصية، تعرضت لها قبل أقل من عام، ولكنها زادت في الفترة الماضية ووصلت إلى العظام.

وأوضح أن العلاج تمت إجازته في الولايات المتحدة الأميركية واليابان، وأن نجلاء فتحي ستحصل على أربع حقن لمدة تتراوح بين شهر وستة أسابيع، قبل أن تعود إلى مصر مرة أخرى.