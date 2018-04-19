مهرجان كان السينمائي يكشف عن لجنته التحكيمية

كشفت إدارة #مهرجان_كان السينمائي الدولي "8- 19" مايو 2018 عن القائمة الكاملة للجنة التحكيمية التي ستمنح السعفة الذهبية وبقية جوائز المهرجان في مساء يوم الـ 19 من مايو المقبل، ويرأس لجنة التحكيم لهذا العام والمؤلفة من خمس نساء وأربعة رجال الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت، والممثلة الأميركية كريستن ستيورت، والفرنسية ليا سيدو، والمخرج الكندي دوني فيلنوف، والمخرج الروسي أندري زفياغينتسيف، والمخرج الفرنسي روبير غيديغيان.

وتضم اللجنة أيضا الممثل الصيني تشانغ تشين وكاتبة السيناريو الأميركية آفا دوفيرناي والمغنية البوروندية كاديا نين.

يتنافس هذا العام لنيل السعفة الذهبية نحو 18 فيلما منهم مخرجون مخضرمون من أمثال الفرنسي السويسري جان-لوك غودار، والأميركي سبايك لي ومخرجون يعانون من صعوبات في بلدانهم، مثل الإيراني جعفر بناهي والروسي كيريل سيريبرينيكوف مع مشاركة لافتة للأعمال الآسيوية.

وثمة ثلاث نساء مرشحات في المسابقة الرسمية هن اللبنانية #نادين_لبكي عن "كفرناحوم"، والفرنسية إيفا أوسون عن "لي فيي دو سوليي" (بنات الشمس) والإيطالية إلي روهرواشر التي تقدم "لاتسارو فيليتشي". وستكون مكانة المرأة في مهرجان كان موضع اهتمام في دورته الحادية والسبعين.