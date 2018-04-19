هجوم شرس ضد سعد لمجرد والسبب صورة!

تعرض الفنان المغربي #سعد_لمجرد لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته لمتابعيه صورة له ظهر فيها وهو يرتدي قرط أذن.

لتنهمر عقب دقائق من نشر الصورة التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة على سعد، كونه "ظهر بمظهر لا يليق بعادات وتقاليد المجتمعات العربية".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها لمجرد الجدل بإطلالاته، التي وصفها البعض بالغريبة كارتدائه ملابس تشبه التنورة النسائية.

ويذكر أن لمجرد أطلق مطلع شهر آذار (مارس)، أغنيته المنفردة "غزالي" في قناته الرسمية في "يوتيوب"، وحققت أكثر من 60 مليون مشاهدة.