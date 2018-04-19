هل يقدم صبري فواز شخصية أسامة بن لادن بهذا المسلسل؟

جدل كبير أثارته الشخصية التي يلعبها الفنان #صبري_فواز في #مسلسل_أبو_عمر_المصري الذي يقوم ببطولته #أحمد_عز، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشخصية التي يلعبها فواز، وتحدثوا عن كونه يقدم شخصية " #أسامة_بن_لادن " الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي، خاصة أن المسلسل الذي يعود به عز إلى الدراما يتناول انضمام بطله إلى جماعة إرهابية، كما أن الشبه ظهر كبيرا بين فواز وبن لادن.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد صبري فواز أن الشخصية التي يلعبها في المسلسل تحمل اسم "الشيخ"، أما ما يخص القول بأنها شخصية "أسامة بن لادن"، فهو أمر سيتركه للجمهور من أجل مشاهدته في العمل والحكم عليه.

وكشف فواز عن كون الشخصية التي يلعبها هي شخصية عربية وليست مصرية، وهو ما يزيد من توقعات الجمهور بكون الدور يتحدث عن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

وعما إذا كان تقديم هذه الشخصية قد يجعله معرضا للتهديدات من قبل الجماعات الإرهابية، أكد فواز أنه فنان وليس سياسيا، وهذا الأمر ليس له أي تواجد عنده.

ويعيد "أبو عمر المصري" أحمد عز إلى الدراما بعد 4 سنوات من الغياب، ويشارك في بطولته صبري فواز ومنذر رياحنه وأروى جودة، وهو مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري فشير، ووضعت مريم نعوم السيناريو والحوار الخاص به، ويتولى إخراجه أحمد خالد موسى.