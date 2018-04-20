بعد فوز أغنية "هلا بالخميس".. أحلام: يا عيب الشوم عليكم

بعدما أعلن في بيروت عن جوائز "الموريكس دور" أمس الخميس، وتم تكريم أهل الفن، حيث أعلن عن تقديم جائزة أفضل أغنية خليجية للعام 2017 للفنان السوري معن برغوث عن أغنية "هلا بالخميس".

يقولك في #الموريكس_دور فازت أغنيه #هلا_بالخميس لمطرب #سوري بافضل أغنيه خليجيه 😡😡😡😡 عن جد يا عيب الشوم عليكم #الاغنيه_الخليجيه هي الاغنيه الاولى عربيه وبلا منافس #كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين 👊🏻بلغتنا الخليجيه — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 19, 2018

هذا الإعلان أثار حفيظة المطربة الإماراتية أحلام، حيث قالت في تغريدة "غاضبة" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تعليقاً على ذلك "يا عيب الشوم عليكم #الأغنية_الخليجية هي الأغنية الأولى عربياً وبلا منافس كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيون وغيرهم غنوها، فليس كل شي يقولونه السياسيون زين بلغتنا الخليجية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ظهر في مقطع فيديو يغني أغنية "هلا بالخميس" مع صاحب الأغنية معن برغوث في بيته في وسط بيروت.

وظهر الحريري في الفيديو مع برغوث يسأل "بعد بكرا شو؟"، ليرد المغني قائلاً: "هلا بالخميس... هلا بالرئيس"...

يذكر أنه في حفل الموريكس دور ذهبت جائزة أفضل ألبوم في 2017 وجائزة أفضل فنانة عربية للفنانة نانسي عجرم.

وجائزة أفضل ألبوم غنائي للعام 2017 ذهبت للفنان وائل كفوري، وجائزة أفضل مطرب عربي كانت للفنان التونسي صابر الرباعي.