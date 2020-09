وفاة الدي جي السويدي أفيتشي في مسقط عن 28 عاماً

في حادثة صادمة لجمهوره، أعلن الجمعة عن وفاة الدي جي السويدي أفيتشي في العاصمة العمانية مسقط، عن عمر 28 عاماً، فيما لم يعلن عن الأسباب حتى اللحظة.

ووفق بعض الصحف العالمية، تم العثور على جثة الدي جي المولود في السويد والمنتج، المعروف باسم تيم بيرغلينغ، واسمه الفني أفيتشي في سلطنة عمان الجمعة.



وحصل أفيتشي على جائزتي MTV Music Awards ، وجائزة Billboard Music Award وكان مرشحاً مرتين لجوائر "غرامي".





وتأتي وفاة Avicii بعد أيام فقط من ترشيحه لجائزة Billboard Music لأفضل ألبوم رقص إلكتروني.

من جانبها قالت ديانا بارون، المتحدثة باسم الفنان السويدي، "إن العائلة منهارة من الخبر، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها في هذا الوقت الصعب".

وكان أفيتشي قد استأصل الزائدة الدودية والمرارة، وتوقف عن إحياء الحفلات والجولات الموسيقية في 2016، ولكنه استمر بتسجيل الموسيقى داخل الاستوديوهات.

وحصدت واحدة من أشهر أغانيه "WAKE ME UP" أكثر من مليار و500 مليون مشاهدة.

يذكر أن أفيتشي صنف حسب المجلة المختصة بتصنيف الدي جي في المرتبة الثالثة لعامي 2012 و2013، ورشح مرتين لنيل جائزة الغرامي مرة عن عمله "الشمس الساطعة" sunshine برفقة دافيد غيتا ومرة أخرى عن أغنية "مستويات" (levels).

وتعتبر أبرز أغانيه التي ساهمت في شهرته أغنية (I could be the one) و(wake me up) و (hey brother) و(the night) و(the days) و(waiting for love).