هذا موعد عرض الجزء الأخير من "سلسال الدم"

بعد طول انتظار، تم الإعلان عن موعد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم"، الذي ينتظره الجمهور منذ شهور، من أجل معرفة ما سيحدث في الصراع بين "ناصرة" و "هارون".

وأعلنت شبكة "MBC مصر" عن كون الجزء الأخير من المسلسل سيعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال طرح البرومو الخاص بالمسلسل عبر شاشة القناة ضمن الأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان.

وعرضت الفنانة نرمين ماهر التي تشارك في بطولة المسلسل ذلك الإعلان من خلال حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليه قائلة "الحمدلله رمضان 2018.. الجزء الأخير من سلسال الدم في رمضان على ام بي سي مصر".

المسلسل الذي انطلق عرض الجزء الأول منه عام 2013، شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور على مدار مواسمه الماضية، في ظل التصاعد المتلاحق لصراع عبلة كامل ورياض الخولي.

كما انضم عدد آخر من النجوم إلى أحداث المسلسل في جزئه الرابع، حيث تواجدت رانيا فريد شوقي وأحمد بدير وأحمد سلامة، في ظل توسع الأحداث الخاصة بالمسلسل، والتي ينتظر الجمهور معرفة ما سيحدث في نهايتها وهل ستتمكن عبلة كامل من الحصول على حقها من رياض الخولي أم أن أمرا آخر سيحدث.