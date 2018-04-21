هل حقا تبرأت كندة علوش من جنسيتها السورية؟

أزمات كثيرة واجهتها الفنانة السورية #كندة_علوش طوال السنوات الخاصة بالأزمة السورية، خاصة وأن رأيها السياسي عرضها لكثير من الانتقادات.

كما أن هناك آراء تم تلفيقها لها، وهو ما تسبب لها في مشاكل عدة، دفعتها أخيرا للرد بنبرة غاضبة، بعد فترة طويلة من التزام الصمت.

وعبر حسابها الرسمي على "انستغرام" كتبت كندة توضيحا هاما لجمهورها، أعلنت فيه عن كونها تعودت منذ بداية الأحداث ببلدها سوريا أن تحترم كل شخص حتى المختلفين معها في الرأي، ولم تقم بالتصريح أو نشر كلام يدل على التعصب أو الطائفية أو التحريض أو حتى إلغاء لأي طرف من الأطراف.

واعتبرت أن قدرها هو تحمل هذه النماذج المريضة وما تفرزه من أذى طالما أن الأزمة مازالت قائمة، وعلى الرغم من كونها اتخذت قرارا بعدم الرد على الأشخاص الذين يقومون بتلفيق آراء وتصريحات سياسية لها، من أجل تشويه صورتها وتوريطها بالمشاكل وكذلك تعريضها للهجوم.

وذكرت أنه منذ بداية الأزمة هناك بعض الأشخاص مستمرون في نهجهم بترويج الشائعات وتلفيق الأخبار والتصريحات من أجل تشويه صورتها بكافة الطرق الممكنة، مؤكدة أن المشكلة تتمثل في تصديق البعض لما يتم تداوله رغم أنه يخلو من المنطق، ويتم نشره بهدف الأذى أو لمجرد الجهل.

وقالت إن جعلها ترجع عن قرارها بعدم التعليق، هو وجود أشخاص محترمين مختلفين معها بالرأي ولكن يهمهم معرفة حقيقة التصريحات التي تنسب إليها، وكان آخرها ما قيل عن كونها تتبرأ من جنسيتها السورية ولا تفتخر بها.

وهو ما وصفته بالأمر السخيف، خاصة وأنها لا تفوت فرصة إلا وتعبر فيها عن فخرها بكونها سورية، وكذلك حبها وعشقها لبلدها وأهل بلدها.

وكشفت علوش عن صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستطيع الجميع الرجوع إليها والتأكد من خلالها عما ينسب إليها من تصريحات وأحاديث.