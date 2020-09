أحمد السقا يكشف عن مشهد سبب أزمة مع شركة التأمين

💪ابراهيم ابو قلب ميت مروان حامد كان عايز يخلص مني😂😂 وشركة التأمين بتاعتي قالتلي لو عملت المشهد دا اعتبر لغينا العقد اللي بينا 😀 #عشري #ابراهيم_الابيض #صاحب_صاحبه #حورية #عبدالملك_زرزور #actor #action #movies #ibrahimelabyad #elsaka

A post shared by ahmedelsakaeg (@ahmedelsakaeg) on Apr 21, 2018 at 6:09pm PDT