أحمد السقا يكشف عن مشهد سبب أزمة مع شركة التأمين

9 سنوات مرت على عرض فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي قام ببطولته أحمد السقا وهند صبري، ومازالت هناك كواليس خاصة لهذا العمل الذي أخرجه مروان حامد.

حيث شهد الفيلم مشاهد دموية أثارت جدلا كبيرا لدى الجمهور وقت عرض الفيلم، خاصة أن #السينما لم تكن تعتاد على هذا النوع من الأعمال وقت طرح الفيلم.

إلا أن الفنان #أحمد_السقا كشف عن سر يتعلق بمشهد من مشاهد الفيلم، وبالتحديد المشهد الذي يتم إشعال النار في جسده من قبل عائلة "عبد الملك زرزور" الذي قدم شخصيته الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر السقا ذلك المشهد من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" وعلق عليه قائلا "ابراهيم أبو قلب ميت"، وتابع السقا ليكشف سرا يتعلق بهذا المشهد، حيث قال "مروان حامد كان عايز يخلص مني.. وشركة التأمين بتاعتي قالتلي لو عملت المشهد ده اعتبرنا لغينا العقد اللى بينا".

ويبدو أن هذا المشهد كانت له #كواليس خاصة ومرعبة، حيث تحدث عنه السقا من قبل مؤكداً أن الشخص الذي كان مسؤولا عن إخماد الحريق، أخبره أن لديه ثواني معدودة فقط من أجل تقديم المشهد إذا تجاوزها السقا، لن يكون مسؤول عن إطفاء الحريق.

كما حصل فريق الإنتاج على بدلة خاصة من خارج مصر، من أجل تقديم المشهد، والغريب أن مروان حامد مخرج الفيلم طلب إعادة المشهد مرة أخرى وهو ما وافق عليه السقا، فيما اعتبره المنتج جنوناً.