بعد تشريح جثته مرتين.. لا شبهة جنائية في وفاة أفيتشي

نفى مصدر في الشرطة العمانية، السبت، وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة منسق الموسيقى السويدي افيتشي، الذي عثر عليه ميتاً في #مسقط.

وكانت ديانا بارون المتحدثة باسم افيتشي أعلنت مساء الجمعة "العثور على الفنان متوفى في سلطنة عمان" بدون كشف مكان الوفاة تحديدا ولا أسبابها.

وقال المصدر في الشرطة العمانية إنه "تم القيام بعملية التشريح الطبي للجثة مرتين إحداهما بالأمس (الجمعة) والثانية السبت، وتأكدنا تماما أنه لا توجد أي شبهة جنائية وراء الوفاة".

واضاف: "لدينا كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالوفاة وهذه الواقعة، ولكن فقط حرصا على الخصوصية، نرفض أن نجعل منها قضية رأي عام في الإعلام حرصا على مشاعر أسرة المتوفى".

وكان #افيتشي من أفضل منسقي الأسطوانات في العالم واشتهر خصوصا بأغنية "ويك مي آب" مع المغني الو بلاك عام 2013.

وخلال السنوات الأخيرة كشف الفنان السويدي أنه يعاني مشاكل صحية منها التهابات في البنكرياس بسبب الإسراف في تناول الكحول. واضطر في العام 2014 إلى إلغاء عروض لاستئصال المرارة والزائدة الدودية.

وقبل سنتين أعلن بشكل مفاجئ توقفه عن تقديم العروض.