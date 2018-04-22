حيلة أحلام أثناء تصويت "ذا فويس".. وإطلالة جديدة

صعوبات كبيرة يواجهها المدربون الأربعة في الأسابيع الأخيرة من مرحلة "العروض المباشرة" ببرنامج "#ذا_فويس"، وهو ما يدفعهم للبحث عن دعم في تلك المرحلة.

وبالفعل اختارت الفنانة #أحلام أن تلجأ إلى حيلة خاصة من أجل المساعدة، وذلك أثناء العرض المباشر الثالث من البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC".

ولاحظ الجميع أن أحلام تتعمد الإمساك بهاتفها ورفعه أثناء الحلقة، حيث كانت تطل في بث مباشر عبر حسابها على " #انستغرام".

وأوضحت أحلام أنها ترغب في معرفة رأي الجمهور بالمواهب، والحصول على مساعدتهم في اختيار صوتين من أجل إكمال الطريق إلى جانب المتسابق الذي يصوت له الجمهور.

وكانت أحلام تنظر إلى تعليقات الجمهور لمعرفة اسم المتسابق الذي يحظى بإقبال الجمهور من أجل اختياره لإكمال المسابقة.

وبالفعل صوّت الجمهور لصالح أولجا القاضي، فيما وقع اختيار أحلام على فيصل الأنصاري ودموع تحسين، فيما غادرت سهى المصري البرنامج.

وكما هي عادتها دائما، أطلت الفنانة أحلام بشكل مختلف وجديد ومفاجئ للجميع، ونشرت الصورة الخاصة بإطلالتها من خلال حسابها الرسمي على "انستغرام"، وسألت متابعيها عن رأيهم.

وعلقت على صورتها قائلة إن "الجرأة والتغيير مطلوب. انتظروني الأسبوع المقبل بـ (لوك) جديد".

واعتادت الفنانة على مفاجأة الجمهور بإطلالة جديدة خلال الأسابيع الأخيرة للبرنامج.