طلال سلامة يعتذر عن حفلة بجدة بسبب موعد صعوده للمسرح

اعتذر المطرب #طلال_سلامة بصورة مفاجئة عن المشاركة في الليلة الحجازية التي كانت ستجمعه بالمطربين علي عبدالكريم وعبدالله رشاد في جدة، وذلك لعدم رضاه عن ترتيب صعود الفنانين على المسرح.

وغرّد طلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إلى إخوتي وجمهوري أصحاب الذوق السليم اسمحوا لي بالاعتذار عن مشاركتي في الحفل المعلن بجدة اليوم وذلك لوجود خلاف بيني وبين المنظمين للحفل حول ترتيب وموعد صعودي إلى المسرح".

الي اخوتي وجمهوري اصحاب الذوق السليم..اسمحولي بالاعتذار عن مشاركتي في الحفل المعلن بجده اليوم وذلك لوجود خلاف بيني وبين المتىنظمين للحفل حول ترتيب وموعد صعودي الي المسرح — طلال سلامة (@SalamaWas) April 21, 2018

وأعقبها بتغريدة أخرى: "أحبائي أعتذر عن مشاركتي في الحفل المقام اليوم وذلك للإخلال وعدم الالتزام بترتيب صعودي إلى المسرح من الجهة المنظمة للحفل وإصرارهم على تغيير الموعد المتفق عليه، وإن شاء الله الجايات أحلى".

سلامة الذي بدا غاضباً في تصريحاته على الشركة المنظمة نشر صورة دوّن عليها بيتين من إحدى أغنياته تقول:

بين الحقيقة والظنون

بعد التجارب والعتب

مو كل من يوعد يصون

وما كل ما يلمع ذهب