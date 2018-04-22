متسابقة "ذا فويس" لحماقي: رحمتني من الصحيان بدري

اقتربت المنافسة من نهايتها، والجميع يرغب في تحقيق لقب الموسم الرابع من برنامج " #ذا_فويس" الذي يعرض مساء السبت عبر شاشة "MBC".

وبعد انتهاء العرض المباشر الثالث، بات كل مدرب من المدربين الأربعة يمتلك 3 أصوات في فريقه، ينافس من خلالهم على لقب البرنامج.

إلا أن الطريف هو ما حدث في فريق #محمد_حماقي، وبالتحديد ما ذكرته المتسابقة المصرية #رنا_عتيق، التي لم يحالفها الحظ وغادرت البرنامج في تلك المرحلة.

وصوّت الجمهور لصالح الجزائري حسين بن حاج فيما وقع اختيار حماقي على كل من شيماء عبد العزيز وعصام سرحان، واعتذر لرنا عتيق على عدم اختيارها.

وهنا طلبت المتسابقة المصرية الكلمة لتوجه الشكر إلى #أحلام و #إليسا و #عاصي_الحلاني، وأكدت أنها استفادت كثيرا من تجربتها في البرنامج.

ويبدو أن خروج رنا من البرنامج جاء في صالحها، بعدما مازحت حماقي قائلة: "شكرا يا حماقي انك رحمتني من الصحيان بدري"، وذلك في ظل التزامها بمواعيد التدريبات الخاصة بالمتسابقين.